Сколько будут действовать ковид-сертификаты в Азербайджане после нового решения Кабмина?

В Азербайджане определен срок действия COVID сертификатов.

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Порядке выдачи сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающих, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет".

Срок действия COVID сертификатов следующий:

- по сертификату, подтверждающему вакцинацию от COVID - 19 - бессрочно;

- по сертификату, подтверждающему, что лица, инфицированные COVID - 19, выздоровели и приобрели иммунитет - 6 месяцев. Если по истечении которых в течение 56 дней они получат первую дозу вакцины, предписанной инструкцией по применению производителя вакцины для введения двух доз - бессрочно;

- по сертификату, подтверждающему противопоказания к вакцинации - на срок, установленный на основании обоснованного заключения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики путем рассмотрения медицинских справок, направляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями;

- по свидетельству, подтверждающему отрицательный результат ПЦР-теста - на 72 часа (со времени объявления результата).

Срок действия иностранных COVID сертификатов в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства определяется соглашениями, предусмотренными в международной практике, а в отношении граждан Азербайджанской Республики - в соответствии с настоящим Положением.