Газета “Azernews” выбрана медиа-партнером Организации экономического сотрудничества от Азербайджана

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) определила перечень медиа-органов, являющихся авторитетными информационными партнерами стран-участников организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информационным источником организации от Азербайджана выбрана газета "Azernews".

В перечень, в который включена первая англоязычная газета Азербайджана "Azernews", также вошли такие медиа-органы, как "The Kabul Times", "Tolo News", "Tehran Times", "The Astana Times", "Kabar", "The Express Tribune", "Dawn", "Khovar", "Anadolu agency", "Turkmenistan.ru", "Uzdaily".

Данный перечень размещен на официальном сайте организации. Пользователи сайта смогут перейти на электронные страницы вошедших в него медиа-органов.

Отметим, что издаваемая с 1997 года газета "Azernews" имеет большую англоязычную читательскую аудиторию. "Azernews" - принята во Всемирную газетную ассоциацию (WAN-IFRA). Кроме того, она входит в состав базирующейся в Париже организации Sparknews международной инициативы Impact Journalism Day. В данный проект, объединяющий более 60 мировых газет, входят такие авторитетные СМИ, как USA Today (США), The Huffington Post (США), The Sunday Times (Великобритания) и Le Monde (Франция).

Печатная версия газеты "Azernews" распространяется иностранным издателем в США, Великобритании, России, Китае и др. странах. Функционирует и онлайн-версия газеты.