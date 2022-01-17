Сколько подростков вакцинировались от коронавируса в Азербайджане?

Обнародовано число вакцинированных против коронавируса подростков в Азербайджане.

Как сообщили АПА в Министерстве здравоохранения, на сегодняшний день число вакцинированных от коронавируса подростков составляет 552, передает Day.Az.

Вакцинация подростков проводится централизованно в Бакинском медицинском центре. Прививаться подростки могут только с согласия обоих родителей при наличии медицинских показаний.