https://news.day.az/society/1427592.html Сколько подростков вакцинировались от коронавируса в Азербайджане?
Сколько подростков вакцинировались от коронавируса в Азербайджане?
Обнародовано число вакцинированных против коронавируса подростков в Азербайджане.
Как сообщили АПА в Министерстве здравоохранения, на сегодняшний день число вакцинированных от коронавируса подростков составляет 552, передает Day.Az.
Вакцинация подростков проводится централизованно в Бакинском медицинском центре. Прививаться подростки могут только с согласия обоих родителей при наличии медицинских показаний.
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