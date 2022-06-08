https://news.day.az/society/1469035.html Житель Гянджи скончался от удара электрическим током
Житель Гянджи скончался от удара электрическим током
В Гяндже 58-летний мужчина скончался от удара электрическим током.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечалось, что на горячую линию министерства поступило обращение с просьбой снять с электрического столба тело Аскерова Фархада Тейюб оглу 1964 года рождения, погибшего в результате удара током.
В связи с обращением на место происшествия были вызваны спасатели из Гянджинского регионального центра МЧС.
Убедившись в безопасности операции, спасатели сняли тело Аскерова с электрического столба и передали его соответствующим органам.
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