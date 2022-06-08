Житель Гянджи скончался от удара электрическим током

В Гяндже 58-летний мужчина скончался от удара электрическим током.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечалось, что на горячую линию министерства поступило обращение с просьбой снять с электрического столба тело Аскерова Фархада Тейюб оглу 1964 года рождения, погибшего в результате удара током.

В связи с обращением на место происшествия были вызваны спасатели из Гянджинского регионального центра МЧС.

Убедившись в безопасности операции, спасатели сняли тело Аскерова с электрического столба и передали его соответствующим органам.