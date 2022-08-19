Ожидается подписание нового документа между Университетом ADA и казахстанскими вузами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на заседании азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Университет ADA готов расширять сотрудничество с казахстанскими высшими учебными заведениями. В ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан ожидается подписание нового документа о сотрудничестве между вузами", - сказал Исмаилзаде.

По его словам, сегодня имеется большой потенциал расширения сотрудничества посредством введения двойных дипломов, создания совместных магистерских программ, работы над различными совместными проектами, организации тренингов для молодых дипломатов и других совместных мероприятий.

"Стоит отметить, что в январе этого года был организован круглый стол между экспертами двух стран в Университете ADA. К сожалению, в Азербайджане недостаточно экспертов по Казахстану, поэтому мы приглашаем наших казахских коллег к совместной научной работе в нашем университете. Краткосрочные визиты исследователей значительно повлияют на развитие научных отношений между двумя странами", - добавил проректор.