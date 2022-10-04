В Баку 3 автомобиля сбили насмерть пешехода

В Низаминском районе Баку произошла тяжелая дорожно-транспортная авария.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Микаила Алиева.

Когда человек, работавший в автомастерской, переходил дорогу, не предназначенную для пешеходов, его сначала сбил автомобиль марки "Hyundai", который двигался по встречной полосе. Пешеход от удара врезался в "Тойоту", которой управлял Орхан Алиев.

От удара пешеход упал на землю, и в это время другой автомобиль марки "Тойота", двигавшийся в том же направлении, наехал на пешехода. Личность пешехода, ставшего неузнаваемым от ударов, установить не удалось. На место происшествия были привлечены сотрудники Управления полиции Низаминского района и отдела Государственной дорожной полиции.

Тело пешехода было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В настоящее время ведется поиск автомобиля, который первым сбил пешехода.

По факту проводится автотехническая экспертиза.