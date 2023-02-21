https://news.day.az/society/1540033.html В Азербайджане стартовал перевод учащихся школ
В Азербайджане стартовал перевод учащихся школ
Сегодня с 11:00 активизирован процесс перевода учащихся по II полугодию 2022-2023 учебного года.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.
Процесс осуществляется посредством электронной системы https://sy.edu.az/login.
Отметим, что перевод учащихся по XI классам не будет производиться.
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