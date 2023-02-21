В Азербайджане стартовал перевод учащихся школ

Сегодня с 11:00 активизирован процесс перевода учащихся по II полугодию 2022-2023 учебного года.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

Процесс осуществляется посредством электронной системы https://sy.edu.az/login.

Отметим, что перевод учащихся по XI классам не будет производиться.