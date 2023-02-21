Обновлены водопроводные краны на знаменитом источнике Баку

В рамках кампании "Bir Damcı", которая продолжается уже несколько месяцев, запущен еще один проект. Не ограничиваясь только просветительской работой, организаторы кампании на этот раз совместно с исполнительной властью города Баку внесли свой вклад в экономию воды практическими мерами. Одной из таких мер стало обновление водопроводных кранов на знаменитом источнике в городе Баку, расположенном на выходе из станции метро "Ичеришехер", сообщает во вторник Day.Az.

Обычные краны источника, были заменены на новые, экономные водопроводные краны. Благодаря им, минимизируется протекание воды впустую, достигается меньшая ее потеря во время использования. До этого вода из источника текла непрерывно днем и ночью, в результате чего, происходила большая потеря питьевой воды.

По словам организаторов кампании, в дальнейшем в различных районах города Баку будут продолжены работы по замене водопроводных кранов на источниках. Жителей также просят оказать поддержку в этом деле, не оставлять открытыми водопроводные краны на улицах без надобности, а также предупредить соответствующие органы о неисправных водопроводных кранах.

Напомним, что кампания "Bir Damcı" организована Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, ОАО "Азерсу", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" и общественным объединением IDEA.