https://news.day.az/society/1557564.html В бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО
В бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО
21 апреля по случаю праздника Рамазан в бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз.
Как сообщает в пятницу Day.Az, праздничный намаз состоялся с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукура Пашазаде.
Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре