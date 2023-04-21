В бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

21 апреля по случаю праздника Рамазан в бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз.

Как сообщает в пятницу Day.Az, праздничный намаз состоялся с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукура Пашазаде.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.