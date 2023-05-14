Коллективный просмотр финала "Евровидения-2023" в Баку

В Landmark Rotunda в Баку проходит мероприятие, посвященное финалу международного песенного конкурса "Евровидение-2023", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, проходящее при организации посольства Великобритании в Азербайджане, посетили представители дипломатических миссий, деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники конкурса. Гостями мероприятия также стали представители Азербайджана на конкурсе в предыдущие годы - Надир Рустамли и Айсель Мамедова (AISEL).

На мероприятии с приветственной речью выступил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Вначале вечера на большом мониторе, установленном в зале Landmark Rotunda, демонстрировались выступления участников "Евровидения" прошлых лет, затем началась прямая трансляция конкурса.

Коллективный просмотр "Евровидения-2023" подарил гостям яркие эмоции, поклонники конкурса увлеченно обсуждают сценические номера, песни финалистов, а также высказывают предположения, кто в этом году станет победителем.

Напомним, "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.