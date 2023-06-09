Когда не было лошади: пеший транспорт в истории Азербайджана

Несмотря на развитие транспорта и наличие выездных животных на территории Азербайджана, пешее передвижение сохраняло свое значение. Те, у кого не имелось лошадей и мулов, в соседние селения и административные центры ходили пешком.

Как и во многих других странах, в XIX-начале XX вв. в Азербайджане для переноски различных грузов на недалекие расстояния использовалась человеческая сила. Человек сам переносил различную утварь, орудия труда, продукты и различного вида материалы, необходимые в хозяйстве. В горных местностях такие переноски случались гораздо чаще, чем на низменности. Груз носили на голове, на плече, на спине, в руках. Способ переноски на голове и плечах был более характерным для женщин.

Путешествующие на недалекие расстояния, а также люди, занимающиеся различными хозяйственными работами (пастухи, охотники и т.д.), необходимые мелкие вещи (охотничий нож, кинжал, хлебный мешок и др.) носили на поясе или куршаке. Пояса эти обычно были широкими. В некоторых местах Азербайджана охотники для ходьбы по горам к подошве обуви прибивали специальные железные шипы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, со способом переноса груза на голове можно было встретиться в большинстве районов Азербайджана. По архивным, а также этнографическим материалам видно, что этот способ был наиболее характерным для Ленкорано-Астаринской, Губа-Хачмазской зон и Абшерона.

Для переноски груза на голове использовали специальную подставку круглой формы - бичэнэ, которую делали из ткани. Бичэнэ не только предохраняла голову от трения с твердым грузом, но и способствовала его устойчивости. Груз, поставленный на бичэнэ, не было необходимости поддерживать руками, поэтому в руках можно было еще что-нибудь нести. Сравнительно тяжелые грузы переносили на плечах и спине.

В прошлом нередко можно было встретить мужчин, женщин и детей с переметной сумой (хурджуном), идущих в соседнее село или город для обмена или продажи продуктов. Переметная сума, перекинутая через плечо, регулировала тяжесть груза, и путник не уставал. Иногда, в зависимости от тяжести груза, в одну из кошелок клали грузы больше, чем в другую. При этом тяжелую кошелку несли спереди, чтобы в нужный момент сбалансировать равновесие.

Для переноса груза (снопов, воды) на близкие расстояния служил род коромысла - душэли, известного в других зонах под названием "ciyin agaci" (букв. плечевая палка). Коромысло изготавливали из дубовых жердей длиной 2- 2,5 м. Появление этого примитивного приспособления на территории Азии, в том числе в Азербайджане, исследователи относят к древнейшим временам.

Переноска воды на спине

Переноска снопа

Исследователь И.Джафарзаде, описывая способы ношения питьевой воды на Абшероне, писал, что вода доставлялась по домам водоносами, которых называли "суджу". Одни из них носили воду в кожаных бурдюках, называемых населением "тулуг" или "мешк", другие - в узкогорлых глиняных кувшинах хорошего обжига с одной массивной ручкой, которые назывались населением "сехенг"; иногда эти сосуды заменялись медным кувшином - фаршем.

Бурдюк представлял собой конус вроде сахарной головки, с отверстием на утонченной части. Кожаный сосуд был вывернут лицевой стороной вовнутрь. Для ношения на спине он имел ремень, который одним концом пришивался к основанию, а другим - близ отверстия. Наполненный бурдюк несли на спине. Емкость бурдюка была различной, в среднем в нем помещалось около 3-4 ведер воды.

Кувшины, как керамические так и медные, тоже носили на спине; женщины глиняные кувшины носили иногда на плече. Чтобы нести кувшин на спине, водоносы иногда пользовались особым носилом, сделанным из досок - хэрэкэ. Оно надевалось на спину. На нем помешался один наполненный водой медный кувшин - фарш в стоячем положении. Каждый такой кувшин вмещал в себя около 1,5-2 ведер воды. О таком способе переноски воды свидетельствуют и архивные материалы.

Керамический сосуд для воды, известный на Абшероне как sеhеng, в западных зонах называли "бардаг" или "кузэ". Сехенги же западных зон похожи на абшеронский фарш, но они крупнее. Чтобы переносить сехенг на спине, горлышко его накрепко завязывали. Правой рукой брали сехенг за ручку, левой - за дно и поднималина плечо. При ходьбе поддерживали рукой за ручку.

Чтобы переносить сехенг на спине, опоясывались широким куршаком. Одна сторона дна устанавливалась на куршак, чем предотвращалось соскальзывание сосуда. Веревка длиной 2-3 м, привязанная к ручке сехенга, перекидывалась через плечо, проходила подмышкой и под дном сехенга и, вновь перекинутая через плечо, зажималась в руке. Такой способ переноски воды был наиболее распространен в горных зонах Азербайджана.

Для переноски трав, дров, хвороста на спине из них делали вязанки. Вязанки обвязывали веревками разной длины, на одном конце они имели петлю. Иногда вместо петли к веревке привязывали деревянный крюк. Наружный груз обвязывали веревкой, закрепляя крюком.

В зависимости от разновидности груза (стеклянная посуда, зерно, фрукты и т.д.) при переноске на спине, плече, использовали корзины (себет) и мешки (кися).

Говоря о переносе груза с помощью человеческой силы, следует отметить одну черту, характерную для ряда восточных стран, в том числе и Азербайджана. В XIX-начале XX в. в Азербайджане в крупных торговых центрах, в портах и на вокзалах работали специальные носильщики, которые назывались амбалами (hambal).

Н.Башенев в номере газеты "Кавказ" за 1881 год приводил некоторые сведения об амбалах. Он отмечал, что амбал - "...это чрезвычайно своеобразный тип рабочего - тип чисто восточный, обусловливаемый не менее своеобразною жизнью и устройством азиатских городов, всегда тесных, с узенькими, изрытыми непроезжими улицами, с едва доступными двориками. Хамбал исключительно носильщик, он ничем другим почти не занимается и в этом отношении составляет совершенно отдельную общину, не сливающуюся с другими рабочими. Они - преимущественно деревенские жители, нуждою загнанные в город для заработка. Не будучи знакомы ни с каким специально городским ремеслом или промыслом, они только и могли применять свою мужскую силу к переноске тяжестей, зарабатывая этим путем сравнительно порядочную плату (от 75 коп. до 2 руб.). Некоторые из них накапливали небольшие сбережения и потом или возвращались домой и поправляли свои хозяйства, или принимались за какое-нибудь другое, более спокойное и доходное занятие, которому сумели научиться, живя в городе".

И далее: "У каждого хамбала имелось седло. Нижняя часть этого седла, набитого соломой или тонкими прутьями, вершка на три толще, чем в середине, а верхняя совсем сплюснута, так что когда носильщик нагибается для поднятия тяжестей и потом, согнувшись же, имеет ее, поверхность седла приобретает совершенно почти горизонтальное положение, что способствует сохранению равновесия тяжести, взваленной на плечи. Каждый носильщик имеет веревку, которой он подпоясан, и длинный, шириною в 1 вершок черный ремень с кольцом на конце; первая необходима, когда враз несется несколько отдельных предметов, чтобы связать их; второй - чтобы удержать в равновесии легко подвижную или требующую особенной осторожности кладь, для чего посередине она опоясывается ремнем, концы которого соединяются через кольцо и сходятся на груди носильщика".

Для XIX в. были характерны мелкие торговцы, носившие свой товар при себе. Они ходили по городу, зазывая покупателей, заходили во дворы. Это были торговцы тканями (аршин малчы), различными продуктами, керосином и т.д. В зависимости от характера товара его носили по-разному.