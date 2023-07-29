https://news.day.az/society/1585149.html Начинается продажа льготных квартир - ПОДРОБНОСТИ
Начинается продажа льготных квартир - ПОДРОБНОСТИ
Продажа 436 квартир по второму этапу Ясамальского жилого комплекса, 510 квартир по второму этапу Говсанского жилого комплекса, 243 квартир в жилом комплексе Гянджа в городе Гянджа, в общей сложности 1189 квартир начнется 29 июля 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.
Как сообщает Day.Az, в соответствии с правилами приобретения гражданами льготных квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Азербайджанской Республики, выбор квартир в порядке ожидания начнется 3 августа 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.
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