Разоблачена банда финансовых преступников

В результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ), разоблачена преступная группировка, организовавшая подпольную систему по переводу особо крупных сумм валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.

Как передает в среду Day.Az, одним из членов группировки является гражданин Азербайджана Пярвиз Ровшан оглы Исмаилов.

Решением Сабаильского районного суда на основании ходатайства следственного органа СГБ в отношении Пярвиза Исмаилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье 206-1.3 (незаконные денежные переводы из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В числе лиц, которым через упомянутую сеть теневой экономики с миллионным оборотом были перечисленны денежные средства в Азербайджан вне государственной регистрации были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления против государственной безопасности, а также различные радикальные экстремистские группы.

Отметим, что в соответствии с передовым международным опытом в области борьбы с отмыванием денег и легализацией доходов, полученных от коррупционных преступлений, финансированием шпионов и террористических формирований, использующих возможности теневой экономики, Указом Президента Азербайджанской Республики в декабре 2022 года в Уголовный кодекс была добавлена статья 206-1 (Занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику) и определено, что расследованиями подобных преступлений будут заниматься министерство экономики и Служба государственной безопасности.

В отношении группировок, занимающихся аналогичной деятельностью, будут приняты серьезные меры.