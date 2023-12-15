Объявлена численность населения Азербайджана

По результатам последней переписи населения по состоянию на 1 ноября 2023 года, численность населения Азербайджанской Республики составила 10 172 823 человека.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространил Госкомстат Азербайджана.

Было отмечено, что 54,6 процента населения составляют городские жители, 45,4 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

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