В Минздраве состоялась встреча с резидент-представителем Программы развития ООН

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с резидент-представителем Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) Алессандрой Роккасальвой, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН: "Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" между ООН и Азербайджаном определяет стратегические направления двусторонних отношений".

Министр также отметил плодотворное сотрудничество Азербайджана с Программой развития ООН в ряде областей, в том числе в сфере здравоохранения: "Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения в Азербайджане и повышение устойчивости национальной системы здравоохранения к пандемиям и острым заболеваниям является одним из основных направлений нашего сотрудничества".

В своем выступлении Теймур Мусаев напомнил, что в марте в столице Азербайджана состоялся XI Глобальный Бакинский форум: "В рамках Бакинского форума Президент Азербайджана принял администратора ООН Ахима Штайнера. В ходе встречи глава государства пригласил Ахима Штайнера на 29-ю сессию Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре текущего года. Глава государства заявил, что, несмотря на то, что Азербайджан является страной-экспортером ископаемого топлива, зеленый переход определен как приоритетное направление".

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений.

Поблагодарив за теплый прием и высокое гостеприимство, резидент-представитель Программы развития ПРООН отметила, что за последние годы в Азербайджане были предприняты важные усилия по преобразованию системы здравоохранения. Алессандра Роккасальва выразила удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ПРООН в реализации Целей устойчивого развития: "Программа развития ООН готова к тесному взаимодействию в реализации зеленого роста и цифровой трансформации в соответствии с национальными приоритетами нашей страны в области устойчивого развития".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в строительно-восстановительных работах, осуществляемых на территориях, освобожденных от оккупации во время 44-дневной Отечественной войны, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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