PASHA Real Estate представляет эксклюзивное предложение по покупке недвижимости в The Ritz-Carlton Residences, Baku

PASHA Real Estate анонсирует эксклюзивное предложение на покупку недвижимости в новом комплексе The Ritz-Carlton Residences, Baku, действующее до конца июля. Настоящее предложение и эксклюзивные условия оплаты распространяется на отдельные резиденции с предчистовой отделкой или полностью меблированные резиденции.

Специальное предложение для ранних покупателей: каждый месяц первым трем покупателям отдельных апартаментов будет представлен ряд привилегий, включая возможность заселения в декабре 2025 года после внесения первоначального взноса в размере всего 20%. В рамках данного эксклюзивного предложения оставшуюся сумму покупатели смогут распределить на 36 ежемесячных платежей, начиная с января 2025 года.

Эксклюзивные привилегии: желающие сразу оплатить 50% стоимости недвижимости или сделать полную предоплату, получат дополнительные привилегии. Снижение цены на 3% доступно при немедленной оплате 50% общей стоимости, скидка 5% предоставляется при полной предоплате.

Беспроблемное владение: большинство объектов недвижимости будут полностью меблированы и сданы на условиях "под ключ" к декабрю 2024 года, поэтому покупателям останется только переехать в полностью готовый для жизни дом.

Новая версия роскошной жизни: резиденции The Ritz-Carlton Residences, Baku воплощают собой элегантность и внимание к деталям, характерные для бренда The Ritz-Carlton. Расположенные в здании, представляющем собой образец архитектурного мастерства, они предлагают уединение, роскошь и уникальные варианты дизайна; из каждой резиденции открываются изумительные виды на море или город. Жильцы также будут иметь прямой доступ к отелю The Ritz-Carlton, его услугам и инфраструктурным объектам.

О комплексе The Ritz-Carlton Residences, Baku: расположенный в центральном районе Баку, комплекс The Ritz-Carlton Residences является эталоном роскоши и эксклюзивности. Предлагая образ жизни, не имеющий аналогов в регионе, эти резиденции обещают элитную жизнь в сочетании с комфортом, ожидаемым от мирового лидера в сфере гостеприимства.

Консультация: посетите веб-сайт резиденций www.rcresidencesbaku.com, позвоните по телефону *1118 или свяжитесь с нами по электронной почте [email protected], чтобы назначить консультацию и частный просмотр с представителем отдела продаж.

Примечание: The Ritz-Carlton Residences, Baku не принадлежит, не является объектом строительства или продажи компании The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. или ее аффилированных лиц ("Ritz-Carlton"). Компания Yelken Operating Company L.L.C. использует торговые наименования The Ritz-Carlton в соответствии с лицензией, выданной компанией Ritz-Carlton, которая не подтверждает точность каких-либо данных или заявлений, представленных в настоящем.