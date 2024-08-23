Число получателей возрастных пособий в Азербайджане

В июле 2024 года количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту превысило 153 700 человек.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Из вышеуказанного числа 30,95% - мужчины, а 69,05% - женщины.

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