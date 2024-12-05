VII форум солидарности азербайджанских волонтеров проходит в Баку

5 декабря в Бакинском Конгресс-центре проходит VII форум солидарности азербайджанских волонтеров, приуроченный к "Году солидарности ради зеленого мира" и собравший более трех тысяч участников.

Как сообщает агентство Day.Az со ссылкой на Trend, форум организован в рамках "Недели волонтерства Азербайджана-2024", которая проходит с 5 по 16 декабря. Мероприятие проводится при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, Союза волонтерских организаций Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства молодежи и спорта, "ASAN xidmət" и Общественного объединения "IDEA".

В рамках форума для повышения занятости волонтеров и улучшения карьерных перспектив, при поддержке Государственного агентства занятости населения Азербайджана, были организованы выставка карьеры и выставка произведений искусства "От отходов к искусству", созданных волонтерами с использованием различных отходов (пластика, целлофановых пакетов и других материалов).

Во время официальной церемонии открытия форума был исполнен Государственный гимн, и минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Затем министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума.

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