В Баку обсудили "Роль международной адвокации и дипломатии" на панельной сессии

В рамках второй международной конференции, организованной в Баку Общиной Западного Азербайджана (ОЗА) на тему "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", прошло панельное заседание "Роль международной адвокации и дипломатии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в панельной сессии приняли участие профессор университета Деусто Сусана Мангана, член Великого национального собрания Турции и заместитель председателя Партии справедливости и развития Зафар Сыракая, ведущий эксперт Института развития и международных отношений Крсеван Антун Дуймович, журналист Клаус Петер Ральф Юргенс и генеральный представитель Брюссельского энергетического клуба Марат Тертеров.

Профессор Мангана подчеркнула важность решения глобальных проблем, связанных с мигрантами. "Международные организации должны работать над этими проблемами. Механизм правосудия должен устранить историческую несправедливость. Ученые и гражданское общество также играют важную роль в этом процессе", - отметила она.

Зафар Сыракая, член Великого национального собрания Турции, в своем выступлении отметил, что армянская оккупация Карабаха привела к тому, что более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. "Азербайджан восстановил свои права, освободив свои земли от оккупации и положив конец несправедливости. Это создало условия для мира и стабильности в регионе. Право на возвращение является признанным положением в международном праве", - добавил он.

Марат Тертеров, генеральный представитель Брюссельского энергетического клуба, подчеркнул, что освобождение земель Азербайджаном от оккупации стало значительным достижением. "Это было выдающееся событие. Азербайджан достиг многих высоких целей, и одним из примеров является участие в COP29", - отметил он.

В конференции участвуют более 100 делегатов из 51 страны. На мероприятии будут обсуждаться история изгнания западных азербайджанцев из Армении, правовые основы их возвращения, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напоминаем, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, произошедшей в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция, в которой приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.