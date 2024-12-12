Пассажиров бакинского метро высадили

В бакинском метро произошел сбой в движении поездов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, причиной инцидента стала возможная неисправность дверей одного из вагонов поезда, следующего по маршруту "Дарнагюль-Бакмил". В связи с этим пассажиров пришлось высадить.

"Для проверки технического состояния поезда, который должен был двигаться от станции "Бакмил" в сторону электродепо "Нариманов", было принято решение направить его прямо в депо", - добавил Б.Мамедов.

Отметим, что в конце ноября в бакинском метро ввели изменения в график движения поездов на "зеленой" и "красной" линиях.