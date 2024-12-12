Дождь, ливень, снег

- прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на 13 декабря.

Согласно информации, предоставленной Day.Az Национальной гидрометеорологической службой агентству, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с кратковременными дождями ночью и утром.

В отдельных районах полуострова ночью возможны кратковременные ливни. Северо-западный ветер усилится ближе к ночи.

Температура воздуха в Баку составит 6-8°C ночью и 8-11°C днём. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 757 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, включая снег в горных районах. В отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки, которые прекратятся днём. В некоторых районах возможен туман, а западный ветер периодически усилится.

Температура воздуха в регионах: ночью 1-5°C тепла, днём 7-12°C тепла. В горах ночью ожидается 3-8°C мороза, днём - 0-3°C мороза.

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