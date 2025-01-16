Мужчина поехал в гости к отцу и пропал

В Исмаиллинском районе пропал мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), Фаиг Гардашхан оглу Бабишов (1973 года рождения), житель Сумгайыта, поехал в гости к отцу в Исмаиллинский район.

6 декабря он покинул дом отца и уехал в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, карие глаза, шатен.

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