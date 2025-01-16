https://news.day.az/society/1723274.html Мужчина поехал в гости к отцу и пропал - ФОТО В Исмаиллинском районе пропал мужчина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), Фаиг Гардашхан оглу Бабишов (1973 года рождения), житель Сумгайыта, поехал в гости к отцу в Исмаиллинский район. 6 декабря он покинул дом отца и уехал в неизвестном направлении.
Мужчина поехал в гости к отцу и пропал - ФОТО
В Исмаиллинском районе пропал мужчина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), Фаиг Гардашхан оглу Бабишов (1973 года рождения), житель Сумгайыта, поехал в гости к отцу в Исмаиллинский район.
6 декабря он покинул дом отца и уехал в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 170 см, карие глаза, шатен.
Ранее мы сообщали, что в Лянкяране пропали без вести рыбаки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре