Два члена одной семьи отравились угарным газом

В Гяндже зафиксирован случай отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больницу доставили 34-летнюю Л. Джафарову и ее 13-летнего сына Омара с признаками отравления. Врачи оперативно оказали необходимую помощь, и сейчас их состояние стабильное.

Сообщается, что причиной интоксикации стало отравление угарным газом, произошедшее в гостиной их дома.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщали, что азербайджанские военнослужащие отравились угарным газом.