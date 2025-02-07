https://news.day.az/society/1728410.html Два члена одной семьи отравились угарным газом В Гяндже зафиксирован случай отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больницу доставили 34-летнюю Л. Джафарову и ее 13-летнего сына Омара с признаками отравления. Врачи оперативно оказали необходимую помощь, и сейчас их состояние стабильное.
Два члена одной семьи отравились угарным газом
В Гяндже зафиксирован случай отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больницу доставили 34-летнюю Л. Джафарову и ее 13-летнего сына Омара с признаками отравления. Врачи оперативно оказали необходимую помощь, и сейчас их состояние стабильное.
Сообщается, что причиной интоксикации стало отравление угарным газом, произошедшее в гостиной их дома.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.
Ранее мы сообщали, что азербайджанские военнослужащие отравились угарным газом.
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