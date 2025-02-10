Население предупредили в связи с электронными сигаретами

Министерство здравоохранения и Агентство пищевой безопасности выпустили заявление с предупреждением о рисках, связанных с использованием электронных сигарет.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в документе подчеркивается, что в последние годы вейпы стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру.

Эти устройства, позиционируемые как альтернатива обычным сигаретам, получили широкую популярность, особенно среди молодежи и женщин.

Хотя изначально целевой аудиторией вейпов были те, кто хотел избавиться от курения, статистика последних лет указывает на то, что их использование быстро распространяется среди тех, кто раньше не курил, особенно среди подростков и молодежи.

С увеличением количества исследований о воздействии вейпов на здоровье стало ясно, что они представляют собой не безвредную альтернативу, а в некоторых случаях могут быть даже более опасными, чем традиционные табачные изделия.

Вейп-жидкости содержат различные химические вещества, такие как никотин, тяжелые металлы и другие компоненты, вредные для организма.

Существует мнение, что электронные сигареты менее опасны, поскольку не содержат табак, но это ошибочное представление. Исследования показали, что они могут вызывать сильную зависимость и оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Пар, который выделяется при использовании вейпов, опасен не только для самого пользователя, но и для окружающих. Пассивное использование вейпов приводит к тому, что люди, находящиеся рядом, также вдыхают никотин и другие химические вещества, что представляет серьезную угрозу, особенно для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями дыхательной системы.

Кроме того, отсутствие сильного дыма и приятный аромат делают вейпы привлекательными для использования в закрытых помещениях. Это приводит к тому, что пользователи вейпов используют их в общественных местах, таких как транспорт, рестораны и другие закрытые пространства. Это увеличивает угрозу для общественного здоровья и подчеркивает необходимость строгого контроля за этими устройствами, говорится в заявлении.