В Азербайджане вносятся изменения в обеспечение образования детей без родительской опеки

В Азербайджане детям, потерявшим родителей и оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа при окончании общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений выплачивается единовременное пособие соответствующим образовательным учреждением в размере, определяемом органом (учреждением), установленным соответствующим органом Исполнительной власти.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, статья 1 настоящего закона не будет распространяться на детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, окончивших образовательные учреждения до даты вступления в силу настоящего закона, а также на лиц из их числа.

Отметим, что согласно действующему законодательству, в соответствии со статьей 5 закона "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей", дети указанных категорий, а также лица из их числа при окончании общеобразовательных, профессиональных и средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений в порядке, утвержденном соответствующим органом Исполнительной власти, обеспечиваются сезонной одеждой и обувью, а также им предоставляются единовременные денежные средства, не менее чем в два раза превышающие среднюю заработную плату.

Как следует из закона, не уточняется, за какой период исчисляется средняя заработная плата по республике при выплате единовременного пособия. Как показывает практика, средняя заработная плата меняется по месяцам и годам.

Одновременно существующие нормативы по обеспечению одеждой и обувью для указанной категории лиц, а также денежные компенсации, предусмотренные вместо этих товаров, не соответствуют средним рыночным ценам на сезонные предметы одежды, что делает эти виды обеспечения практически неактуальными.

На основании отмеченного, в целях реализации принципа более эффективного социального обеспечения, устранения неопределенности в законодательстве, выплаты единовременных денежных средств в конкретной сумме и тем самым повышения удовлетворенности граждан, в части 6 статьи 5 закона был подготовлен соответствующий проект.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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