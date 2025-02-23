В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог

В связи с гололедом на ряде дорог Баку (за исключением проспекта Гейдара Алиева) в целях обеспечения безопасности водителей допустимая скорость движения снижена дополнительно на 10 км/ч.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

Так, в связи с погодными условиями сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом снизили ограничение скорости на некоторых полосах движения на дороге Зыхский круг-Аэропорт до 50 км/ч, на проспекте Гейдара Алиева и главной дороге до 10 км/ч, а на Мардакянском шоссе и дороге Бузовна-Загульба до 30 км/ч.

Кроме того, на всех табло установлен знак "скользкая дорога". Просьба водителям соблюдать установленные ограничения скорости.