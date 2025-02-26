https://news.day.az/society/1733045.html Трагическая смерть девушки в Гяндже В Гяндже произошел трагический случай, скончалась 26-летняя девушка. Как сообщает Day.Az, местная жительница З.Мамедова 1999 года рождения умерла от отравления угарным газом в своём доме. В настоящее время по этому делу проводится расследование. Ранее мы сообщали, что в Азербайджане 6 членов семьи отравились угарным газом.
Трагическая смерть девушки в Гяндже
В Гяндже произошел трагический случай, скончалась 26-летняя девушка.
Как сообщает Day.Az, местная жительница З.Мамедова 1999 года рождения умерла от отравления угарным газом в своём доме.
В настоящее время по этому делу проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане 6 членов семьи отравились угарным газом.
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