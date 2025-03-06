В Гяндже скончалась роженица

В Гяндже в роддоме скончались женщина и ее нерожденный ребенок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в родильном отделении больницы имени Аббаса Саххата.

Жительница города Зульфия Юсибова, 1984 года рождения, поступила в медицинское учреждение на 31-й неделе беременности. Во время родов женщина и ее ребенок не выжили. Это была ее первая беременность.

В связи с произошедшим начато расследование.

Ранее мы сообщали, что в Гёйгёле при родах скончалась женщина.