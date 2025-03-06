https://news.day.az/society/1734837.html В Гяндже скончалась роженица В Гяндже в роддоме скончалась женщина и ее нерожденный ребенок. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в родильном отделении больницы имени Аббаса Саххата. Жительница города Зульфия Юсибова, 1984 года рождения, поступила в медицинское учреждение на 31-й неделе беременности. Во время родов женщина и ее ребенок не выжили.
В Гяндже скончалась роженица
В Гяндже в роддоме скончались женщина и ее нерожденный ребенок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в родильном отделении больницы имени Аббаса Саххата.
Жительница города Зульфия Юсибова, 1984 года рождения, поступила в медицинское учреждение на 31-й неделе беременности. Во время родов женщина и ее ребенок не выжили. Это была ее первая беременность.
В связи с произошедшим начато расследование.
Ранее мы сообщали, что в Гёйгёле при родах скончалась женщина.
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