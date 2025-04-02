Смертельная авария в Хатаинском районе Баку

В Хатаинском районе Баку, на улице Мехди Гади, 76 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", авария случилась вчера вечером.

На кадрах видно, как три человека пытаются перейти дорогу. Увидев приближающийся на высокой скорости автомобиль, двое пешеходов останавливаются, а третий пытается перебежать дорогу и в этот момент попадает под машину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В МВД сообщили "Xəzər Xəbər", что 31 марта около 23:00 в Хатаинском районе столицы 45-летняя жительница Баку была сбита неустановленным автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Баку Шамхала Ширинова вместе с автомобилем, на котором было совершено ДТП. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в Управлении полиции Хатаинского района, ведется расследование, в том числе выясняется, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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