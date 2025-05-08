Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

О погоде на 9 мая

Обнародован прогноз погоды на 9 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Погода в Баку и на Абшеронском полуострове

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер вечером сменится юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 762 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 55-60%.

Какая погода ожидается в регионах?

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди с грозами, в отдельных местах кратковременный проливной дождь, возможен град, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, местами 25° тепла.