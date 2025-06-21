Прогноз погоды на 22 июня

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 июня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется периодически усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 19-21, днем - 24-28 градусов тепла. Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса, на южных пляжах - Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса тепла.

В большинстве регионов Азербайджана будет в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди с грозами. Местами ливни будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет наблюдаться слабый туман. Ветер западный, местами периодически усиливающийся. Температура воздуха ночью прогнозируется 17-22, днем - 25-30, в горах ночью 6-11, днем - 13-18 градусов тепла.