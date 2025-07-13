На Баку надвигается жара

Обнародован прогноз погоды на 14 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Слабый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём - 35-38° тепла, местами 40° тепла. Атмосферное давление упадет с 757 мм рт.ст. до 754 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днём - 30-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём - 35-39° тепла, в некоторых местах 40° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днём 28-33° тепла.