Какой погоды стоит ждать в среду?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 30 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 40-45%.

На абшеронских пляжах будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - составит 26-27°, на южных - Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово - 27-28°.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых горных местностях возможны кратковременные ливни, грозы, а ночью и утром - туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 35-40°, в горах: ночью - 15-20°, днем - 28-33° тепла.