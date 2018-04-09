В Сумгайыте на улице нашли гранату
9 апреля 2018 18:24 107
Сегодня около 14:10 из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты в поселке Тагиев города Сумгайыт, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства немедленно прибыла на эту территорию.
Специалисты ANAMA осмотрели улицу Керима Керимова, в результате была обнаружена ручная граната Ф-1.
Граната была отправлена для обезвреживания в утилизационный центр агентства.
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