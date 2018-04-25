Вниманию абитуриентов русского сектора - ПОДРОБНОСТИ

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам русского сектора, желающим поступить в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего (9-летнего) образования.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, сдающие выпускной экзамен на другом языке абитуриенты должны сдать экзамен по азербайджанскому языку согласно закону "О государственном языке Азербайджанской Республики", передает Day.Az.

Тестовые экзамены проводятся 2 раза в году. В этом году первый экзамен по азербайджанскому языку был проведен 22 апреля, а второй будет проведен 10 июня.

Получившие неудовлетворительную оценку или не явившиеся на экзамен 22 апреля абитуриенты, желающие поступить в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего (9-летнего) образования, могут принять участие на втором экзамене по азербайджанскому языку. Для участия в экзамене необходимо пройти регистрацию с 18 по 29 мая.

Не заполнившие электронное заявление для участия в экзамене в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего (9-летнего) образования абитуриенты русского сектора также могут пройти регистрацию с 18 по 29 мая. Для участия нв экзамене по азербайджанскому языку вышеуказанным абитуриентам дополнительная регистрация не нужна.

Не прошедшие регистрацию 1 - 27 марта выпускники азербайджанского сектора в случае удовлетворительного результата на выпускных экзаменах могут участвовать в конкурсе колледжей, пройдя регистрацию с 25 июля по 6 августа.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook