"Шахтер" выиграл Кубок Украины в матче против "Динамо" - ВИДЕО

10 мая 2018 14:34

В Днепре состоялся финал Кубка Украины между грандами украинского футбола "Динамо" и "Шахтером". "Горняки" одержали победу со счетом 2:0 и завоевали трофей, передает Day.Az со ссылкой на apostrophe.ua.

"Шахтер" открыл счет в матче сразу после перерыва. Бутко воспользовался провалом киевлян на фланге, промчался до штрафной и прострелил на дальнюю штангу - передачу замкнул Феррейра. На 61-й минуте матча "горняки" увеличили свое преимущество. Фред заработал штрафной, Ракицкий нанес удар, а Бойко начал смещаться за стенку и не успел среагировать на мяч, который летел по центру ворот.

Таким образом, "Шахтер" в двенадцатый раз в истории завоевал Кубок Украины. 

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Динамо 0-2 Шахтер

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