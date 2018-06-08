Португалия уничтожила Алжир без голов Роналду - ВИДЕО
Национальная команда Португалии провела товарищеский матч со сборной Алжира в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Автором первого мяча стал полузащитник Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 17-й минуте после передачи хавбека Бернарду Силвы. До перерыва полузащитник Бруну Фернандеш удвоил преимущество португальцев. В роли ассистента выступил нападающий Криштиану Роналду. В начале второго тайма Гуэдеш оформил дубль.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с командами Испании, Ирана и Марокко.
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