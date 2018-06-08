Португалия уничтожила Алжир без голов Роналду - ВИДЕО

8 июня 2018 10:10

Национальная команда Португалии провела товарищеский матч со сборной Алжира в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Автором первого мяча стал полузащитник Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 17-й минуте после передачи хавбека Бернарду Силвы. До перерыва полузащитник Бруну Фернандеш удвоил преимущество португальцев. В роли ассистента выступил нападающий Криштиану Роналду. В начале второго тайма Гуэдеш оформил дубль.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с командами Испании, Ирана и Марокко.

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Португалия уничтожила Алжир без голов Роналду

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