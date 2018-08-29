«Янг Бойз» выбил загребское «Динамо» из Лиги чемпионов - ВИДЕО

"Янг Бойз" на выезде одержал победу над загребским "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Загреб, стадион "Максимир"

"Динамо" - "Янг Бойз" 1:2 (1:0)

Голы:Хайрович 7- Оаро 64 (пенальти), Оаро 66

Первый матч:1:1

"Динамо":Загорац, Дилавер, Теофил-Катерин, Адеми (Шуньич 32), Леовац (Будимир 74), Стоянович, Гояк, Ольмо, Оршич (Кондзер 83), Хайрович, Гавранович

Главный тренер:Бьелица Ненад.

"Янг Бойз":фон Балмос, Фон Берген, Вютрих, Бенито, Мбабу, Жуниор, Соу, Сулеймани (Ассале 55), Нгамалеу (Аэбишер 90+3), Оаро, Фасснахт (Бертоне 84)

Главный тренер:Сеоане Жерардо.

Предупреждения:Леовац 38, Жуниор 57, Нгамалеу 90+3, Стоянович 90+3

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