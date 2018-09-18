Вратарь стала "героем" Сети после 28 пропущенных голов - ВИДЕО

18 сентября 2018 17:16

Женская команда "Бенфики" разгромила дебютантов второго дивизиона "Понте Фрилас" со счетом 28:0 в матче чемпионата Португалии по футболу. Наибольшим количеством мячей отметилась бразильянка Дарлин, забившая 8 голов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пользователи сети отметили неумелые попытки вратаря "Понте Фрилас", а также тот факт, что она не выглядит профессионалом. В конце игры девушка и вовсе перестала прыгать за мячами.

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Вратарь стала

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