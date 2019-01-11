5 лет назад не стало известного шахматиста Вугара Гашимова - ФОТО

Пять лет назад ушел из жизни в результате тяжелой болезни всемирно известный азербайджанский шахматист, гроссмейстер экстра-класса, трехкратный чемпион Азербайджана по шахматам Вугар Гашимов. Преждевременный уход 27-летнего шахматиста стал большой потерей для шахматной школы Азербайджана.

"Я считаю, что каждый должен идти по своему пути и должен делать то, что он умеет делать хорошо. У меня этот путь в шахматах..." - говорил Вугар Гашимов.

Он играл в шахматы с 6 лет - научил отец, военный, полковник советской армии, и говорил, что желание побеждать перешло ему от отца, который был большим любителем настольных игр, много раз побеждал на чемпионатах СССР среди военных и в частности, в шахматах.

"Обойти всех, кто выше меня" - с таким девизом Вугар выступал на соревнованиях и был гордостью азербайджанских шахмат, входил в число лучших шахматистов мира.

Одно время из-за серьезных проблем со здоровьем пришлось на время покинуть шахматы. Но сильная воля и желание вновь побеждать вернули Вугара в шахматный мир.

"Шахматы помогли мне в жизни, а жизнь - за доской. Шахматы меня научили многому, в первую очередь принимать правильное решение в ответственных случаях, делать все по плану, побеждать, быть первым - все это мне нравится - вот мое объяснение, почему я играю в шахматы, как профессионал. Каждый шахматист, начавший профессионально заниматься этим видом спорта, стремится только к одному - шахматной короне. Я не являюсь исключением. Но всего сразу не достичь, нужно пройти слишком много ступеней к заветной цели. Однако я считаю, что если поставить перед собой конкретную задачу и стремиться к ней, то можно многого добиться", - говорил Вугар в одном из своих интервью.

Однажды у него спросили: "Вугар, скажите, какую из сыгранных вами партий вы считаете самой лучшей? Какой ход в вашей практике вам больше всего запомнился?". Он ответил: "Красивых много, а ход, скорее, "Король Е6" - ход, благодаря которому Азербайджан впервые за всю свою историю командной игры стал чемпионом Европы". Это произошло в 2009 году. Именно Вугар принес команде решающее очко в последнем туре.

"Мне всегда казалось, что главное - это талант и божий дар. Без этого - никак. Если у тебя есть талант, но ты мало работаешь, то еще можно чего-то добиться, в противном случае, шансов мало. Ну, а если объединить все эти качества - талант, терпение, умение работать то получится идеальный шахматист. Шахматы - это очень сложная профессия. У тебя нет ни выходных, ни каникул. Может сложиться так, что ты целый год будешь играть, а в свободное от турниров время - заниматься. А это, как минимум, 8-10 часов занятий в день", - говорил Гашимов.

Вугар Гашимов становился чемпионом Азербайджана три раза: в 1995, 1996 и 1998 годах. Он был серебряным призером молодежного чемпионата Европы четыре раза (1996-2000 годы). Звание международного мастера получил в 1998 г. Международный гроссмейстер - с 2002 года.

Четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008 годы), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана.

В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана. Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной и победитель турнира Reggıo Emılıa (2010-2011 годы). Гашимов был известен как сильный шахматист по блицу.

С его смертью мировые шахматы постигла очень большая и тяжелая утрата. Вугар Гашимов сыграл неоценимую роль в развитии и признании азербайджанских шахмат.

После кончины шахматиста в Азербайджане не раз проходили турниры, посвященные памяти В. Гашимова. О нем не забывают ни коллеги, ни поклонники его игры, ни отечественные СМИ.

Нигяр Гасымова