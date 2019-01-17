"Атлетико" феерично вылетел из Кубка Испании - ВИДЕО

16 января между коллективами "Атлетико" (Мадрид) и "Жирона" на стадионе "Ванда Метрополитано" был разыгран ответный матча 1/8 финала Кубка Испании 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 3:3, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.

Первый мяч на 12-й минуте забил таранный хорватский форвард Никола Калинич - 1:0. Через 25 минут молодой атакующий полузащитник Валери Фернандес Эстрада отличился забитым мячом - 1:1. В дебюте второй половины Кристиан Стуани вывел гостей вперед - 1:2. На экваторе тайма Анхель Корреа вновь сделал счет равным - 2:2. В конце матча лидер сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом, замкнув передачу Тома Лемара - 3:2. Через 4 минуты вышедший на замену Сейду Думбия забил победный мяч и выбил "матрасников" из Кубка Испании.

Статистика матча ("Атлетико"/"Жирона")

Удары 19/6

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 8/1

Стартовые составы команд на матч:

"Атлетико": Адан, Годин, Ариас, Хуанфран, Хименес, Партей, Коке, Сауль, Лемар, Калинич, Корреа.

"Жирона": Ираисос, Эспиноса, Рамальо, Муньеса, Гранелл, Луис, Гарсия, Порро, Валери, Стуани, Лосано.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Эрнандес - 69, Гризманн - 85, Ираисос - 90, Порро - 90.

Голы: Калинич 12 - 1:0, Валери 37 - 1:1, Стуани 59 - 1:2, Корреа 66 - 2:2, Гризманн 84 - 3:2, Думбия 88 - 3:3.

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