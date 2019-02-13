УЕФА завел дела на "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ"
13 февраля 2019 23:30 161
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении английского "Манчестер Юнайтед" и французского "Пари Сен-Жермен" после первого матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает официальный сайт структуры, в отношении "МЮ" дело было открыто за блокирование лестничных проходов и бросание болельщиками различных предметов на поле.
"ПСЖ" обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании предметов на поле и беспорядках.
Решение по этому вопросу будет обнародовано 28 февраля.
Отметим, что встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0. Ответный матч между командами пройдет 6 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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