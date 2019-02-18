В чемпионате Италии зарегистрирован счет 20:0 - ВИДЕО

В третьем дивизионе итальянского футбольного первенства один из клубов под названием "Кунео" деклассировал другой клуб "Про Пьяченцу" со счетом 20:0.

Как сообщает Goal.com, нападающий Хишам Канис забил 6 голов. 5 мячей на счету нападающего Эдоардо Дефенди. Хет-триками отметились Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.

Причина столь ужасающего поражения "Про Пьяченцы" являются ее ужасающие финансовые проблемы, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

С начала сезона игрокам не платят зарплату. У команды нет тренера, поэтому 19-летний футболист был зарегистрирован в протоколе матча в качестве наставника. В составе "Про Пьяченцы" с первых минут вышли лишь семь человек, по ходу матча, при счете 0:17 на 60-й минуте, на поле подтянулся еще один.

Матчи с участием команды долгое время переносились руководством лиги, но сегодня команде дали сыграть.



Согласно регламенту, такие матчи законно проводить, если в команде больше шести футболистов.

В настоящий момент "Кунео" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. У несчастной "Про Пьяченцы" 8 очков и последняя строчка в турнирной таблице.

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