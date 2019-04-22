Зимбабвийский полузащитник "Кайзер Чифс" Хама Биллиат отметился точным дальним ударом в полуфинале Кубка ЮАР против "Чиппа Юнайтед". Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте Supersport.

Биллиат забил гол за три минуты до конца основного времени. Полузащитник первым касанием нанес точный удар по воротам соперника почти с 40 метров. Один из комментаторов бурно радовался забитому мячу и признался, что едва не охрип.

Встреча завершилась победой "Чифс" со счетом 4:2. В финале турнира они встретятся с "ТС Гэлакси", передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

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