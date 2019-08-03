Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар вновь заставил о себе говорить в негативном контексте. По завершении вечерней тренировки парижан Неймар не пожал руку спортивному директору парижского клуба Леонардо, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В стане парижского клуба предприняли последнюю попытку убедить бразильца остаться на "Парк де Пренс" еще на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти. Для этого спортивный директор "ПСЖ" Леонардо отправился в Китай, где команда готовится к матчу Суперкубка Франции с "Ренном". Однако 27-летний нападающий отверг предложение клуба. Он все еще надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону".

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству "ПСЖ" о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились.

В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной".

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