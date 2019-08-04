Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар может перейти в испанскую "Барселону" на правах аренды. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Sport.es, передает Day.Az.

В арендном соглашении сроком на один год будет прописана возможность покупки бразильца по окончании сезона. Сделка может быть завершена уже на следующей неделе.

Этим летом "Барселона" рассматривала вариант покупки 27-летнего бразильца, но после подписания контракта с 28-летним французским нападающим Антуаном Гризманном из испанского "Атлетико" отказалась от этой идеи в силу возможных нарушений правил финансового fair play.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн, контракт нападающего с французским клубом истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами, он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018). В прошлом сезоне Неймар был втянут в ряд скандалов за пределами футбольного поля: он ударил болельщика по окончании финала Кубка Франции, в котором ПСЖ проиграл "Ренну". Помимо этого, бразильская телеведущая и модель Нажила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

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