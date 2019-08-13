"Манчестер Юнайтед" приобрел 14-летнего воспитанника норвежского "Тромсе" Исака Хансена-Аароена.

Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, манкунианцы заплатили за переход юного футболиста 90 тысяч фунтов стерлингов (97 тысяч евро). В расположении английской команды Хансен-Аароен появится не раньше 22 августа 2020 года, когда нападающему исполнится 16 лет. До этого момента он не сможет подписать с "красными дьяволами" профессиональный контракт.

Норвежским футболистом интересовались другие английские клубы - "Ливерпуль" и "Эвертон", но Хансен-Аароен принял решение продолжить карьеру в МЮ, так как команду возглавляет его соотечественник Уле-Гуннар Сульшер.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!