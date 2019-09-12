https://news.day.az/sport/1155513.html Футболист забил два гола прямыми ударами с углового - ВИДЕО
Футболист забил два гола прямыми ударами с углового - ВИДЕО
Защитник футбольного клуба из английской Лиги 1 отличился в одном матче тремя голами со штрафных, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
В матче Английской Лиги 1 по футболу игрок команды Уиком Уондерерс Джо Джейкобсон забил в ворота Линкольн Сити два гола прямым ударом с угла поля.
Защитник в итоге забил все три гола его команды, которая победила со счетом 3:1.
При этом все свои голы он забил исключительно со стандартов - открыл счет в матче со штрафного, а потом оформил два "сухих листа".
Благодаря этой победе Уиком Уондерерс продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 15 очков после семи туров.
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