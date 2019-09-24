Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, утверждает Tuttosport. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Под руководством норвежца "МЮ" выдал худший старт с момента образования Премьер-лиги, набрав в шести турах 8 очков и занимая 8-е место. В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

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