Жара в Дохе вынуждает легкоатлетов отказываться от тренировок перед стартом чемпионата мира, при этом в главной столовой спортсменов настолько холодно, что принимать пищу они вынуждены в утепленной одежде. Как передает Day.Az, об этом ТАСС рассказала Елена Орлова, представляющая на чемпионате мира интересы российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Первые российские легкоатлеты прилетят в Доху в среду вечером, старт чемпионату мира будет дан 27 сентября. Согласно прогнозу погоды, дневная температура в Дохе в ближайшие дни не будет опускаться ниже 37 градусов, при этом сохранится высокая влажность. В связи с погодными условиями женский марафон и мужская ходьба на 50 км, которые пройдут в первые два дня турнира, начнутся ближе к полуночи по местному времени. Главный стадион турнира оборудован системой кондиционирования, которая позволяет создавать внутри арены комфортную температуру, однако на тренировочных аренах охлаждение работает только в специальных зонах.

"Похожие условия были на последней Универсиаде в Неаполе, - рассказала Орлова. - Там тоже было 38-40 градусов, стопроцентная влажность и без ветра. Было чуть полегче, чем здесь, но все равно спортсмены падали в обморок прямо на арене. Здесь стадион с кондиционером, но на тренировочных площадках повторение таких историй возможно".

"Я не представлю, как можно тренироваться в подобных условиях. Вчера я встретила Рамиля Гулиева (чемпион мира в беге на 200 м), он рассказал, что просто не смог работать на тренировочной арене. И это говорит человек, который представляет Турцию", - ответила она.

Не все гладко и с условиями проживания участников чемпионата мира. "В столовой очень холодно, просто безумно, что, видимо, позволяет продуктам не портиться, - отметила Орлова. - Люди в итоге приходят туда в теплых вещах, при том, что здание столовой стоит отдельно от корпусов отеля и идти в него приходится по улице".

Чемпионат мира в Катаре продлится до 6 октября.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!